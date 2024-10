Obligat a fer contraban pel seu germà "per ser homosexual"

Andorra la VellaDos albanesos que viuen a Tolosa van comparèixer davant del tribunal de Foix per tràfic de tabac provinent d’Andorra. Van ser arrestats a la frontera quan els duaners els van aturar en el retorn cap a França. En el Volkswagen Golf que conduïen portaven 32 quilograms de tabac. Els dos joves parlen molt poc francès, però van poder explicar als duaners que havien estat contactats per algú conegut com ‘l’àrab de Toulouse’. Es tracta d’un dels traficants coneguts de tabac provinent d’Andorra. Van assegurar que els va proposar que l’acompanyessin al Principat per adquirir tabac i portar-lo en cotxe a França. Segons els dos albanesos, quan sortien per la frontera, ‘l’àrab’ va fugir, els va deixar sols al cotxe i van acabar arrestats.

Al judici, la declaració va ser totalment diferent. Un dels joves va indicar que és el seu germà qui els obliga a fer contraban de tabac andorrà. “És el meu germà qui em violenta, em força a fer coses perquè soc homosexual. Si no faig el que diu em castigarà”. Assegura que va anar al Principat amb un Ford i que van comprar dos cartons cadascun dins del límit legal. Quan marxaven de retorn a França el germà l’hauria contactat per canviar de cotxe i van passar la frontera amb un Volkswagen Golf on hi havia els 32 quilograms de tabac. El jove assegura que “tinc por que em mati”. Destaca que com és homosexual el germà considera que ha de ser castigat i per això l’obliga a delinquir. I va afegir que quan van ser arrestats van culpar a ‘l’àrab de Toulouse’ perquè el germà l’havia amenaçat també de mort si el delatava.

L’altre jove va assegurar que el va acompanyar a Andorra perquè cobrar diners ja que “no tinc res per a menjar”.

Antecedents per contraban

La fiscalia no es creu la versió de la por al germà per la condició d’homosexual. Va apuntar que el jove ja va ser controlat el 2021 i el 2023 a la duana per contraban. Demana per als dos albanesos sis mesos de presó provisional, 8.600 euros de multa i expulsió de França durant tres anys.

La declaració final dels dos joves va cridar l’atenció. Un d’ells va dir que ha “demanat ajuda a l’Estat per poder sortir-me, però si l’Estat vol que jo pateixi doncs ho faré i aniré a la presó”. L’altre va comentar que “juro que no ho sabia (que havia comès un delicte) i si em tornen a agafar un altre cop que m’empresonin de per vida. Mai he fet mal a ningú i només vull recuperar la meva vida”.