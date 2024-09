Ofereixen un milió d'euros qui localitzi a l'impulsor de la criptoestafa que ha afectat a Andorra i Espanya

Andorra la VellaMadeira Invest Club, la plataforma d'inversió cone¡guda com a CryptoSpain que operava a Espanya i Andorra i que oferia serveis relacionats amb les criptomonedes, ha estat denunciada davant l'Audiència Nacional per més de 500 afectats. Les víctimes, entre les quals es calcula que hi ha desenes d'andorrans, al·leguen haver perdut grans sumes de diners en inversions que van resultar ser fraudulentes en el que sembla una estafa piramidal.

El CEO de la plataforma, conegut com a Luis, àlies CriptoSpain, el nom real del qual és Álvaro Romillo, es presentava davant els inversors com un expert en elusió fiscal i criptomonedes. A través de la seva marca «CriptoSpain», va aconseguir persuadir a més de 27.000 persones perquè s'unissin al seu club privat d'inversions, Madeira Invest Club, prometent alts rendiments en inversions relacionades amb rellotges, cotxes de luxe i immobles, sota el pretext d'obres d'art. S'estima que el frau podria ascendir a més de 300 milions d'euros, encara que la xifra exacta encara està per determinar.

L'esquema va col·lapsar recentment, la qual cosa va portar al tancament de tots els comptes de la plataforma i va deixar a milers d'inversors sense la devolució dels seus diners. Romillo ha vinculat públicament la paralització de la plataforma amb Alvise Pérez, líder del partit polític Se Acabó La Fiesta, argumentant que aquesta relació ha impedit la devolució dels fons als afectats. Alvise ha reconegut haver rebut 100.000 euros de Romillo que no va declarar.

Romillo està desaparegut i un bufet d'advocats que representa afectats de l'estafa acaba d'oferir un milió d'euros per a qui localitzi a Álvaro Romillo i diu que seran lliures d'impostos. En el vídeo qui ofereix la recompensa amenaça directament el líder de CryptoSpain dient-li que quan el trobi recuperarà els diners dels seus clients per "les bones, les dolentes o a la meva manera".