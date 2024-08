Ofertes 'low cost' per visitar Andorra: 28 euros per anar a passar el dia al Principat

Andorra la VellaViatges 'Sary'. Així es promocionava 'Sara' en un anunci del qual s'han fet ressò les xarxes socials com a exemple de turisme 'low cost'. En aquest cas concret, s'oferia per a l'1 d'agost anar i tornar a Andorra amb un 'passeig' i visita de compres. Tot per 28 euros. Només el bitllet de bus de Barcelona a Andorra o d'Andorra a Barcelona, sense tornada, ja costa entre 31 i 35 euros segons la companyia.

El cartell ha coincidit amb la polèmica sobre si Andorra té o no massa turistes i si cal posar mesures restrictives per limitar el visitant 'low cost' quan s'està arribant a la desena de milions de turistes anuals. I en aquest sentit Govern té damunt de la taula posar una taxa, una vinyeta, a cada vehicle turístic que utilitzi la xarxa viària nacional i reduir així l'ocupació de les carreteres.