Ordino es transforma en un conte hivernal per la Fira de Nadal

Andorra la VellaOrdino torna a celebrar aquest any la Fira de Nadal amb una gran quantitat de propostes per a tots els públics i el tradicional mercat artesanal. Aquest any la fira s'inaugurarà el divendres 6 de desembre amb l'espectacle 'Les jouets', de la companyia Mademoiselle Paillette, que tindrà lloc al carrer Major del poble a partir de les 11 hores. El segon acte més destacat de la inauguració de la fira serà l'encesa de llums, que com ja és tradició anirà a càrrec de l'Esbart Valls del Nord als Jardins de la Casa Pairal. L'encesa donarà el tret de sortida a les 18 hores i donarà pas a una cantada de nadales amb la soprano Jonaina Salvador, que anirà acompanyada per Jordi Barceló al piano.

Així, segons han explicat aquest dilluns la consellera de Cultura, Mònica Armengol, i la cap del departament de Turisme d'Ordino, Cristina Ariño, aquests només són dos exemples "del que volem que sigui la fira de Nadal a Ordino: un espai on poder fer algunes compres nadalenques amb productes artesanals i també un lloc de reunió per a celebrar aquestes dates que ofereixi una experiència autèntica tant els veïns de la parròquia com als turistes que ens visiten".

Entrant més al detall de les propostes, el Mercat de Nadal d'aquest any comptarà amb una vintena de parades d'artesania, regals i gastronomia local. Les casetes estaran repartides entre la plaça de la Closa i el carrer Major, divendres 6 i dissabte 7 de les 11 a les 20 hores i diumenge 8 de les 11 a les 14 hores. A més a més, a l'Era d'Ordino hi haurà una 'Pop up Store' amb els productes vintage únics d'Art@Retro by Me&Jo.

Propostes principals del programa

Pel que fa a la resta d'activitats, Ariño ha posat en relleu que fins a l'11 de gener hi haurà cantades de nadales al carrer amb cors i grups locals que interpretaran cançons tradicionals en diferents espais i hores. També se celebrarà la tradicional gimcana i recerca del Tió de Nadal, per la qual ja s'han esgotat les places disponibles. L'activitat -adreçada als més petits- consisteix en buscar el Tió de Nadal per tot el poble fins donar pas a l'encesa de l'arbre de Nadal dels infants, un esdeveniment que tindrà lloc el 7 de desembre, a partir de les 18 hores, a la plaça Prat de Call. Una altra de les activitats serà el 'Mirall màgic' que es col·locarà a la carpa de la plaça de la Closa, un espai que permetrà fer-se fotos i endur-se-les impreses.

D'altra banda, de la programació destaquen diferents espectacles de carrer per a tota la família com sessions de teatre amb hologrames amb l''Oníric món de dins', una experiència innovadora que combina tecnologia i tradició per explicar històries nadalenques, o altres propostes com 'Una maleta de contes' a càrrec de Líquid Dansa i la Moixera, un espectacle de dansa amb la col·laboració del Jove Ballet d'Andorra, o un taller de manualitats organitzat per La Capsa.

També coincidint amb la fira, diumenge 8 de desembre a les 12 hores, es farà a la plaça Prat de Call la representació popular 'El despertar de l'osseta' i 'L'última ossa d'Ordino', a càrrec de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino. Amb totes aquestes activitats, més la il·luminació de Nadal, combinada amb la imatge de poble típic de muntanya dels Pirineus, "Ordino converteix el seu nucli antic en una postal de conte, ideal per ser fotografiada a qualsevol racó", ha assegurat Armengol.

Així mateix, una de les novetats de la programació i que actualment ja està en marxa és la visita a la casa del Pare Noel, una experiència que permet als infants gaudir d'una gimcana pel poble, on han de seguir pistes màgiques per arribar a la casa del Pare Noel. Allà els espera una audiència privada on poden entregar la carta i passar una estona amb ell i els seus ajudants. També poden visitar els tallers des d'on es preparen les comandes. Aquesta activitat es farà fins al 22 de desembre.

Com cada any, a més, el comú crea una col·lecció especial de boles de Nadal que es repartiran durant la fira i que també es poden adquirir a l'Oficina de Turisme, a la Casa de la Muntanya. Aquest any la col·lecció està dedicada al nou camí Macarulla d'Ordino 'Piero i la Reina Pitavola', i per això l'element principal són les papallones.

Tallers i activitats per a tots els públics

Durant tot el desembre i principi de gener, la corporació ha programat tallers temàtics per a adults i per a infants, així com contacontes, actuacions, concerts i exposicions. A grans trets, els actes més destacats seran el quinto de Nadal que organitza l'Associació de la Gent Gran i l'Esbart Valls del Nord l'11 de gener; un espectacle del grup d'Introducció a l'Espectacle de La Capsa; o una exposició de nadales il·lustrades fetes per alumnes que estarà disponible a l'edifici sociocultural L'Estudi.

També destaca el concert de Fratelli la Strada, el dia 15 de desembre; el concert de Gòspel a càrrec de Gòspel Colours el dia 19; el Concert de Nadal amb la Coral Casamanya i la Coral Piulets el dia 22; o el concert de Cap d'Any de l'ONCA del dia 1 de gener.

Així mateix, el dia 24 de desembre es farà el Cagatió a la plaça Major (11 hores), mentre que a les 18 hores es viurà la rebuda al Pare Noel i es repartirà xocolata i coca entre tots els assistents. I a les 12 de la nit se celebrarà la missa del gall a l'església parroquial d'Ordino amb vi bullit i xocolata calenta a la sortida.

El dia 28, pels Sants Innocents, es treballa per instaurar una nova tradició que ja es va començar l'any passat: La Cursa popular solidària de la Llufa. El preu de la inscripció és portar una joguina, que posteriorment s'entregarà a la campanya d'RTVA 'Cap nen sense joguina'.

Finalment, el dia 5 de gener se celebrarà l'arribada dels Reis d'Orient a l'ACCO. En aquest sentit, es manté la representació de la Festa dels Reis, que es fa des de la dècada dels anys vuitanta gràcies a la iniciativa de Lourdes Pons i el mestre Antoni Florit. La funció inclou danses, recitació de textos i interpretació de nadales amb la participació d'infants i adults de la parròquia. Per tot plegat la corporació ha destinat un pressupost de 27.000 euros.