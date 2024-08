"Si fan pagar els cotxes per entrar a Andorra que ells paguin a Catalunya"

Andorra la VellaGovern té damunt de la taula aplicar un impost per reduir la massificació turística. Consistiria en una vinyeta que hauria d'abonar cada vehicle que no porti matrícula andorrana i que s'imposaria pel dret a utilitzar la xarxa viària. L’objectiu és reduir la massificació turística que s’enfila prop dels deu milions de visitants durant l’any passat. L’executiu creu que s’està a prop del límit màxim de capacitat per garantir la sostenibilitat. Es busca limitar el turisme que entra i surt el mateix dia, sense pernoctar.

La resposta no s'ha fet esperar. Les xarxes socials a Catalunya, el principal origen dels turistes que entren en cotxe a Andorra, s'han regirat contra aquesta mesura. Consideren que està totalment fora de lloc i insten les autoritats catalanes a aplicar el mateix als vehicles andorrans. "Si cobren una taxa per entrar a Andorra en cotxe que els andorrans la paguin per entrar a Catalunya" és la frase que resumeix els posicionaments contra la vinyeta.

La vinyeta es cobraria en concepte de l’ús de la xarxa viària del Principat d’Andorra com ja s’està fent a altres països europeus. El cost de la vinyeta és diferent a cada país i depèn del temps pel qual la compris. En general, és per a una setmana, un mes o un any i et dona dret a circular per les carreteres d’aquest país sense límit durant el període elegit. Per exemple, la vinyeta per circular per Eslovènia és de 15 euros per una setmana si és un turisme i 30 si es tracta d’una furgoneta.

La vinyeta es podria adquirir en diferents punts com benzineres o comerços, però normalment només travessar la frontera del país, o el límit del punt on comença un territori, hi ha un punt de venda. La policia controla els vehicles a les carreteres i imposa multes als vehicles ‘turístics’ que no porten el distintiu.