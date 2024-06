Els pagesos, en marxa per tallar durant 24 hores la connexió entre la Seu i Andorra

Andorra la VellaEls pagesos catalans comencen a mobilitzar-se per arribar a la carretera que connecta la Seu d'Urgell amb Andorra tal com estava previst. El tall, segons l'anunci de Revolta Pagesa, una de les organitzacions que convoca la protesta, durarà 24 hores i començarà a les 10 hores. Govern va demanar a Catalunya que intervingués per evitar que Andorra patís el tall, però les peticions, tal com sembla, no han donat resultats. El Servei Català de Trànsit ha informat a través de les xarxes que a les 9:20 hores s'han enregistrat tres quilòmetres de cues a causa d'una marxa lenta de pagesos a la C-14 a Ribera d'Urgellet en direcció cap a la Seu. L'afectació va des del punt quilomètric 177 fins al 174.