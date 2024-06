Els pagesos no tanquen la porta a més talls en el futur

Andorra la VellaTal com s'havia anunciat, la manifestació dels pagesos catalans ha finalitzat aquest dimarts al matí minuts abans de les 10 hores i ja s'ha reobert el trànsit per als vehicles que volen entrar o sortir d'Andorra. Així doncs, la circulació per l'N-145 ja és fluida després de 24 hores en què una trentena de tractors i centenars de pagesos es concentressin a la rotonda de les Valls de Valira, el darrer punt rodó abans d'arribar a la Farga de Moles, per denunciar l'actual situació crítica del sector.

Des de Revolta Pagesa, entitat organitzadora de les manifestacions, es cataloga com a "èxit" la jornada de protesta i anuncien més mobilitzacions en el futur en cas que no es compleixi amb les seves exigències. Els pagesos francesos i espanyols han fet un seguit de reivindicacions conjuntes als seus governs, ja que Andorra no té cap capacitat per aconseguir res per al sector a Espanya o França.

El tall de circulació va provocar fortes aglomeracions de vehicles tant en trams de la C-14, on va tenir lloc una marxa lenta fins a arribar a la frontera del Principat, com a l'N-145. L'acció ha bloquejat durant 24 hores la comunicació per carretera entre Espanya i Andorra el que ha causat innombrables problemes al Principat.