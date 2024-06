Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu-El Tarter amb Biomosa impulsen una recaptació de fons per la gent gran

Andorra la VellaLes estacions de Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu-El Tarter impulsen, per segon any consecutiu i conjuntament amb Univers Bomosa i Worldcoo, la iniciativa de l’”arrodoniment solidari”, que permet recaptar fons a través de donacions de cèntims en els pagaments amb targeta de crèdit en diferents punts de venda de l’estació. Per a aquesta edició, aquests dominis de muntanya andorrans recaptaran fons a favor de la Creu Roja Andorrana i els seus Centres de Dia per a gent gran.

La campanya s’ha encetat tot coincidint amb el tret de sortida oficial a la temporada d’estiu, ara fa una setmana, i es mantindrà activa fins al final de la temporada d’hivern 2024-2025.

L’arrodoniment solidari és el sistema de recaptació que permet als clients contribuir a projectes solidaris. Quan els clients paguen amb targeta bancària a les taquilles o als establiments de restauració, poden optar per arrodonir l’import final de la seva compra i donar la diferència a aquesta causa social.

Atenció a la gent gran del Principat

Segons RadioSeu, els Centres de Dia de la Creu Roja Andorrana són recursos assistencials per a persones grans en situació de dependència o fragilitat, que els permeten continuar vivint als seus domicilis i eviten la seva institucionalització en centres de llarga estada. En aquests espais s’ofereixen activitats d’estimulació i rehabilitació física i cognitiva, així com activitats d’oci i lleure, sortides culturals, tallers, espectacles i xerrades. L’objectiu és proporcionar assistència i activitats terapèutiques diürnes a la gent gran gràcies a un equip multidisciplinari de professionals sociosanitaris.

Actualment, la Creu Roja Andorrana gestiona tres Centres de Dia: a Sant Julià, Santa Coloma i Escaldes-Engordany, on es concentra la major part de la població del país. L’obtenció de nous recursos pot ajudar a l’obertura d’un quart centre de dia, que permetria ampliar la capacitat actual de 88 usuaris a aproximadament 108.

Iniciativa pionera a Andorra

L’estiu del 2023 es va posar en marxa per primera vegada a Andorra l’arrodoniment solidari gràcies a l’acord entre Pal Arinsal, Grandvalira Soldeu-El Tarter, Univers Bomosa i Worldcoo. L’any passat la iniciativa va beneficiar la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia, dedicada a projectes entorn de l’educació, l’alimentació i salut dels més petits. L’acció va recaptar 8.123 euros a través de 10.287 donacions, contribuint a l’escolarització de més de 100 infants a Katmandú.

Aquesta iniciativa s’alinea amb els objectius de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa de les estacions. El personal de taquilles i restauració ha rebut formació específica per implementar aquesta iniciativa de la millor manera possible.