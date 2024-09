El Parador de la Seu d'Urgell rebrà una inversió de 516.216 euros

La Seu d'UrgellEls paradors de l’Alt Pirineu i Aran rebran una inversió de 17 milions d’euros durant els pròxims tres anys. La major part de l’import, més de 13 milions d’euros, es destinarà al Parador d’Arties (Vall d’Aran), mentre que al Parador de Vielha s’invertiran 3 milions més i al de la Seu, mig milió, tal com recull Ràdio Seu. Així ho ha anunciat aquest dijous la presidenta de Paradors de Turisme d’Espanya, Raquel Sánchez, en una visita al Parador de Lleida, que rebrà una injecció econòmica de gairebé 100.000 euros.

Sánchez ha explicat que els diners es destinaran a “temes d’eficiència energètica, remodelacions i millores que suposaran una millor experiència i qualitat del servei per al client”. D’altra banda, la inversió ha de permetre elaborar el pla director dels paradors de Lleida i Arties, que són béns d’interès cultural. En aquest sentit, la directora de Paradors de Turisme ha ressaltat el fet que “és molt important que tots aquests béns tinguin un document que orienti, descrigui les necessitats futures i també permeti prendre les decisions necessàries en cada moment”.

Reformes i millores

Concretant les inversions, el Parador d’Arties rebrà una quantitat econòmica de 13.310.500 euros per a la seva reforma integral i la decoració de les instal·lacions. Per la seva banda, també a la Vall d’Aran, al Parador de Vielha s’aportarà 3.231.493 euros, que serviran per a la substitució de la fusteria exterior en habitacions de la quarta planta i del sòl de les habitacions de la tercera planta. També està prevista la millora del restaurant i la cuina, la impermeabilització de la zona del pàrquing, la reforma de cobertes i de la zona d’habitacions del personal, la reposició de mobiliari en terrasses d’habitacions, la substitució de catifes d’espais comuns i habitacions, l’actualització de parets i sòls en banys d’habitacions, així com la substitució d’ascensors i cambres frigorífiques.

Pel que fa al Parador de la Seu d’Urgell, rebrà una inversió total de 516.216 euros que es destinarà a la reforma de la claraboia de la terrassa, l’arranjament de l’entrada a l’edifici i el tractament de les parets del restaurant. Altres intervencions previstes són la substitució de tèxtils a les zones comunes i habitacions, i la renovació de les catifes dels passadissos.