Els pares i mares de l'andorrana demanen canvis en el sistema educatiu arran de l'informe PISA

Andorra la VellaL'associació de mares i pares de l'escola andorrana (AMPAEA) ha expressat la seva "preocupació" pels resultats "deficients" obtinguts pels estudiants del sistema educatiu andorrà en l'informe PISA fet públic aquest dilluns pels representants del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

En un comunicat emès aquest dijous, l'AMPAEA ha deixat palès que "creiem fermament en el sistema educatiu que hem escollit per als nostres fills i filles" i "confiem en la capacitat del sistema per proporcionar una educació de qualitat i equitativa que no només prepara els estudiants acadèmicament, sinó que també els forma com a individus capaços de contribuir positivament en un futur a la nostra societat".

Pel que fa als resultats del PISA, asseguren que l'informe posa en relleu que "hi ha àrees que necessiten una atenció urgent i una reflexió profunda". Per aquest motiu, l'entitat encoratja el sistema educatiu andorrà "a fer aquest punt de reflexió i els canvis necessaris per revertir aquests resultats". És essencial, afegeixen, identificar les àrees de millora i "implementar les estratègies adequades per assegurar que els nostres estudiants assoleixin els nivells d'excel·lència que tots desitgem".

A més a més, exposen que com a associació de mares i pares "estem disposats a seguir col·laborant amb les autoritats educatives com hem fet sempre oferint el nostre suport i contribuint amb idees i propostes que puguin ajudar a millorar la qualitat de l'educació".

És per això que, a tall de conclusió, fan una crida "a totes les parts implicades, incloent-hi docents, famílies i autoritats educatives, a treballar conjuntament per superar aquests desafiaments i assegurar revertir els resultats obtinguts".