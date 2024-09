Uns pares perden la pàtria potestat del seu fill menor perquè no el poden controlar

Andorra la VellaUns pares han perdut la pàtria potestat del seu fill menor perquè no el poden controlar ni posar-li límits. El jove els agredia constantment i es passava els dies a casa tancat a l'habitació, sense parlar amb els progenitors i evadint-se amb vídeos i jocs a través de dispositius electrònics. Es va fer un pla de suport amb molts professionals de l'àmbit escolar, sanitari i de l'associació de suport a les famílies amb fills autistes. Tot i això, es va experimentar una degradació significativa de la seva conducta i del seu rendiment escolar, així com un augment de violència envers els seus companys de classe i adults, de conductes desafiants i amenaçadores.

L'empitjorament va ser degut en part al fet que els pares no li administraven la medicació pautada, trobant-se la mare afectada al seu torn d'un trastorn i el pare sobrepassat per la situació. L'empitjorament possiblement a la manca d'habilitats parentals dels seus progenitors, que ja s'havien evidenciat des de l'inici. Mostraven la seva incapacitat per gestionar el seu comportament i la seva addicció als aparells d'electrònica, no podent ni tan sols aconseguir que es prengués la medicació pautada, ni tampoc l'establiment d'uns hàbits ni pautes d'higiene. No hem d'obviar que el noi està diagnosticat amb un trastorn del desenvolupament, TDAH, i un trastorn en la comunicació social pragmàtica.

Quan el menor va ser traslladat a un centre, després de dues setmanes d'adaptació, es va evidenciar una millora generalitzada. Ha millorat "en l'autocontrol dels impulsos, les amenaces i cops vers els educadors i els infants del Centre. Va començar a acceptar els límits i les normes marcades pels educadors, se li ha establert una rutina d'higiene que està seguint havent millorat també en el tipus de menjar i en l'ús de pantalles. També s'ha constatat una millora al centre escolar, tant en el rendiment com en el comportament".

Es posa en relleu que durant les dues hores en què el menor és al domicili familiar "no interactua amb els progenitors, romanent tancat a l'habitació per jugar amb els aparells electrònics, no essent a hores d'ara encara els pares capaços d'imposar normes i límits al menor, continuant rebent l'ajut dels professionals".

Els pares han d'abonar 210 euros cadascun per a la manutenció del fill.

Els pares van reclamar el retorn de la pàtria potestat, però no se'ls hi ha acceptat.