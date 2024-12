Poca participació a la vaga del professorat del sistema francès

Andorra la VellaLa vaga de professors del sistema francès a Andorra no ha estat majoritària. De fet, segons recull RTVA, una mica més d'una quarta part dels docents l'ha secundat. El motiu de la protesta són les retallades previstes en els pressuposts per als que estiguin de baixa. Anant al detall, l'han seguit un 30% dels professors de l'ensenyament primari i una mica més del 20% de secundària. Segons fonts sindicals franceses, part dels docents que no han participat de la reivindicació han preferit conservar el dia de sou i fer vaga contra el pròxim executiu en una nova convocatòria.