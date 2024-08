Pedro Sánchez i Begoña Gómez, amb la bici de muntanya a Soldeu

Andorra la VellaAcompanyats d'una desena d'escortes -tres amb bicicleta i sis a peu- i un dels millors guies d'Andorra, Pedro Sánchez i la seva dona Begoña Gómez han aprofitat la tarda d'aquest divendres per a fer una baixada amb bicicleta de muntanya per Soldeu. La sortida ha tingut lloc a uns cent metres de l'Sport Hotel Hermitage & Spa en el qual s'allotja en la seva estada al Principat per veure els campionats de BTT que se celebren a la Massana.

Sánchez i Begoña Gómez han sortit de l'hotel a les 16.30 h. Després d'un breu viatge en telecabina, han accedit a la zona més alta, des de la qual han fet la baixada en BTT,. Sánchez, amb un mallot groc i negre un casc gris. La seva esposa, amb un mallot negre, i un casc gris. Els escortes anaven vestits idèntics, amb un mallot blanc.

Per a gaudir al màxim de l'experiència a les muntanyes d'Andorra, Sánchez i Begoña Gómez han estat acompanyats de Martí Payàs, un dels millors coneixedors de la zona. Payàs, que els ha acompanyat durant la ruta, és el propietari de l'empresa Motocard i distribuïdor de la marca de bicicletes Mondraker.

La parella presidencial ha arribat a Andorra aquest divendres en helicòpter, després d'un viatge en jet privat des de Madrid. S'han desplaçat diversos vehicles de Moncloa, entre ells l'Audi blindat en el qual Sánchez sol fer els seus desplaçaments i amb el qual es mourà aquests dies.

Per garantir la seva seguretat, fins a Andorra ha viatjat també una desena d'escortes. Aquests, segons la premsa espanyola, s'encarreguen de la seva protecció, en un dispositiu en el qual participa també la policia andorrana.