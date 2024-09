Els penitenciaris demanen més efectius per disminuir la càrrega de treball

Andorra la VellaEl Sindicat Penitenciari reclama la necessitat de quinze agents més a la presó, alertant que les condicions econòmiques actuals no són prou atractives per a una feina amb risc elevat. La manca de personal i les dificultats per cobrir places s'agreugen, mentre molts treballadors es jubilen o tenen previst fer-ho.

Segons ha afirmat Sergi Teixeira, secretari general del sindicat, a RTVA, caldria fer la feina més atractiva, ja que actualment es requereix més preparació, però els salaris no estan a l'altura. Això provoca que els agents qualificats busquin millors oportunitats en altres sectors. A més, la falta de personal dificulta gestionar tasques com el trasllat de presos.