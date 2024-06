Pensió de jubilació i dotze mesos cotitzats, nova casuística per generar dret de pensió de viduïtat

Andorra la VellaLa Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha emès un comunicat en el qual explica que les persones vídues disposen d’un any a comptar del 27 de febrer d’enguany per sol·licitar l’aplicació de la modificació de l’article 180.1 de la Llei 17/2008 de la seguretat social. És a dir, si la persona assegurada difunta és titular d’una pensió de jubilació i ha cotitzat almenys dotze mesos a la branca general i a la branca jubilació, es genera el dret a la pensió de viduïtat. Abans només s’especificava el temps que s’havia de cotitzar, en funció de l’edat de la persona difunta, per generar el dret. En el cas d’un menor de 30 anys, 36 mensualitats en els últims 48 mesos. En el cas d’una persona major de 30 anys, 60 mensualitats en els últims 72 mesos. Amb la modificació s’estableix la casuística de la jubilació.

Des de la CASS recorden que el reconeixement de la prestació pren efecte a comptar de la data de presentació de la sol·licitud al servei de tràmits de l’entitat. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud CASS-0228 a la pàgina web de formularis, concertant cita prèvia o bé trucant al 870870.