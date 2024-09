Perd un testicle per una puntada per darrere quan anava a aturar una baralla

Andorra la VellaEn l’exterior d’una discoteca del Pas de la Casa va tenir lloc una baralla entre diferents persones per motius que mai han estat clars. Un jove era a fora perquè havia sortit a fumar i va apropar-se als que s’estaven pegant per separar-los. El porter, de nacionalitat britànica, va anar també a aturar la baralla. El jove que estava intentant separar va rebre una puntada de peu per darrere que va impactar en els genitals. A conseqüència del cop, el jove va perdre el testicle esquerre i va haver de ser intervingut perquè li extirpessin.

La fiscalia i l’acusació particular consideraven al porter responsable del cop. Com havia tornat al seu país, Andorra va demanar l’extradició que va ser concedida i va ser portat per ser jutjat al Principat. El qualificaven de responsable penal i li demanaven quatre anys de presó, dels quals dos ferms i dos condicionals sempre i quan pagués la indemnització per la responsabilitat civil.

Indemnització per esterilitat

La víctima reclamava diners per una possible intervenció quirúrgica de col·locació de pròtesis, eventuals tractaments posteriors, així com les depeses derivades dels estudis pel diagnòstic i recerca relatius a la seva possible infertilitat o esterilitat absoluta. També, el cost de tractaments i fórmules per pal·liar la seva problemàtica (reproducció assistida), a determinar en execució de sentència durant un període de 10 anys, atenent la seva edat actual (33 anys) i avançaments de la ciència. Acusava el portar d’haver marxat precipitadament d’Andorra després dels fets per evadir l’acció de la Justícia.

El porter assegurava que havia marxat a la Gran Bretanya per una ruptura sentimental i perquè les condicions i lloc de treball no complien les seves expectatives. Indicava que no es va arribar a assabentar que l’estaven buscant perquè+e estava processat a Andorra. Respecte als fets de la nit d’autes, posa en relleu que el seu propi patró aconsella que en cas d’incidents a l’exterior del local intentin tranquil·litzar la gent i això és precisament el que feia. Intentar controlar i calmar la situació. Nega haver colpejat a ningú.

Exposa que la denúncia fou interposada contra algú altre i que el denunciant ha arribat a donar fins quatre versions diferents i malgrat diu ser una persona assídua del local, no sap ni com anaven vestits els porters. Tampoc ha aportat el nom dels suposats testimonis i amics seus. I assenyala que la víctima va dir a l’Hospital que havia patit un accident d’esquí.

In dubio pro reo

El porter ha estat absolt per l’aplicació del principi de presumpció d’innocència. La sentència recull que “les contradiccions i divergències entre les parts sobre el realment succeït aquella nit no han estat resoltes, sigui per causa de versions evolutives i contradictòries de les persones directament afectades, declaracions incompletes i records difusos pel temps transcorregut, mancances que a falta de la confessió del culpable, no permeten desvirtuar la presumpció d’innocència que empara tot acusat”.