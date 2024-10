Petició de llibertat pel jove del CBD

Andorra la VellaAdrián Valladolid es juga els cinc anys de presó que li demana la fiscalia per un delicte de tràfic de drogues per intentar passar per la frontera 300 grams de flor de cànnabis en el maleter del cotxe. Avui ha començat el judici on el jove de 30 anys es declara "innocent" perquè en cap cas va considerar que el producte "fos tòxic", ja que l'havia adquirit "diverses vegades en comerços d'Andorra".

Valladolid indica que els 300 grams els havia comprat per internet a través d'un amic i que utilitza la flor de cànnabis (CBD) per salut perquè li permet combatre l'epilèpsia que pateix. La fiscalia considera que com portava la flor de cànnabis en un espai tancat del maleter estava amagant el producte. El jove ho nega.

Segons ha pogut saber Digitaland, Alfons Clavera, l'advocat del jove, ha demanat una petició de llibertat al tribunal aquesta tarda. Segons considera, ha demanat que l'alliberin perquè ha demostrat que es presenta al judici i que, per tant, no hi ha risc de fugida. La demanda de llibertat que demanen tindria vigència fins a la celebració del judici.