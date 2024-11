Pintades vandàliques a la residència de Piqué a la Cerdanya

Andorra la VellaUns encaputxats han entrat a la residència que Gerard Piqué té a la Cerdanya per fer-hi pintades a la façana. L'acció vandàlica l'ha reivindicat l'organització Arran, mitjançant un vídeo publicat aquest diumenge a la nit en què es pot veure com una persona amb la cara tapada, i vestit amb americana i corbata, hi inscriu missatges com "Fora pijos" i el logotip d'aquest col·lectiu d'esquerres, segons informa Ràdio Seu.

En el missatge que han publicat posteriorment, des d'Arran han dit que volien "assenyalar la residència de luxe" de l'exfutbolista a la comarca perquè diuen que volen "passar a l'ofensiva" contra el que qualifiquen de "monocultiu turístic que ofega el Pirineu" i contra "rendistes i especuladors" que, afirmen, fan de les seves vides "una misèria" i als quals titllen de "pijos de merda". En aquest sentit, consideren aquest col·lectiu com a responsables d'un empitjorament de les condicions laborals i de l'encariment de l'habitatge al Pirineu, "fent-nos fora dels nostres pobles i abocant-nos a feines precàries".

El vídeo s'acaba amb una imatge de la protesta que aquest diumenge mateix a la tarda havia organitzat la plataforma Pirineu Viu, que ha tallat la carretera C-16 a Berga. També han republicat a les xarxes el vídeo que ha publicat Pirineu Viu, tot afegint-hi que estan "contra l'ampliació de la C-16 i les infraestructures" que creuen que "trinxen el territori". Tot i aquest suport, segons informa l'ACN, posteriorment han afirmat que aquesta nova entitat no té relació amb l'acció que han fet a la casa de Gerard Piqué.