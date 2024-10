Pirineu Viu convoca una manifestació per l'habitatge a la Seu amb 30 col·lectius pirinencs

La Seu d'UrgellLa plataforma Pìrineu Viu ha convocat una manifestació per defensar "un habitatge digne" al Pirineu per al 6 de desembre. La mobilització tindrà lloc a la Seu d'Urgell el divendres del pont de la Puríssima i està convocada per una trentena de col·lectius pirinencs, des de la Vall d'Aran fins al Berguedà, incloent-hi Andorra. Denuncien que el Pirineu "està al límit" i fan una crida a una mobilització massiva.

Des de Pirineu Viu denuncien que "al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant" i a més consideren "inacceptable que un 60% de l'habitatge siguin segones residències". Una de les portaveus de la plataforma, Núria Ferrando, ha exposat que els "joves del Pirineu es veuen obligats a anar a estudiar a fora i que, un cop acaben els estudis, difícilment poden tornar a casa perquè l'oferta laboral és precària i l'habitatge està disparat". Consideren que "ja s'ha acabat l'època en què la gent pensava que vivíem del turisme i, en canvi, ara és una evidència que el turisme ens fa fora de casa nostra".

La manifestació ha estat convocada per una trentena d'organitzacions de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, Andorra, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. Entre les organitzacions que hi participen destaquen sindicats d'habitatge, grups ecologistes, col·lectius transfeministes, sindicats laborals i casals i ateneus pirinencs. Consideren que el malestar de les persones del Pirineu "és una evidència que va quedar palesa en manifestacions multitudinàries com la que es va produir a Andorra per l'accés a l'habitatge i la que va tenir lloc a Puigcerdà en contra els Jocs Olímpics d'hivern".

La convocatòria, que també compta amb el suport de la Coordinadora per l'Habitatge Digne d'Andorra, s'ha realitzat a la Seu d'Urgell per facilitar la participació dels treballadors andorrans a la manifestació. Segons la plataforma "el problema de l'especulació immobiliària i urbanística a Andorra és molt greu." Consideren que "tot i l'aplicació de les pròrrogues i el nou projecte de Llei Òmnibus en marxa, el mercat continua tensionat". Constaten que "a les treballadores se les fa fora de casa o se'ls puja el lloguer amb diferents trampes i abusos", cosa que "continua expulsant treballadors d'Andorra cap a l'Alt Urgell. En conseqüència, el preu dels habitatges al nord de l'Alt Urgell augmenta." Les organitzacions de banda i banda de la frontera afirmen que "ens voldrien dividits, però s'han trobat que les treballadores de l'Alt Urgell i d'Andorra anem de la mà per combatre l'especulació immobiliària i urbanística".

Ferrando ha exposat que s'està treballant perquè sigui una "manifestació multitudinària, combativa, familiar i festiva". Des de Pirineu Viu anunciaran els pròxims dies les actuacions artístiques que hi haurà durant el dia i els noms dels caps de cartell dels concerts que es realitzaran a la nit.