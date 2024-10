Un pis d'uns 55 metres ja costa 2.500 euros al Tarter

Andorra la VellaLa història es repeteix amb l’arribada a l’octubre dels milers de treballadors temporals que no tenen habitatge, però la situació cada any va a pitjor perquè cada cop hi ha menys pisos de lloguer disponible. Les xifres d’enguany s’han disparat.

Dels 131 pisos per arrendar al portal Idealista només hi ha tres per sota dels mil euros i dos d’ells estan a 950. En canvi, hi ha sis a partir de 5.000 euros.

Hi ha tres apartaments especialment ressenyables. Un de 40 metres als Cortals d’Encamp a 1.900 euros de lloguer mensual. Significa 47,5 euros el metre quadrat per un habitatge en una zona que no seria ni de lluny de les cares ni es tracta d’un pis d’alt standing.

Hi ha dos pisos que comparteixen metres quadrats (55) i gairebé preu (2.400 i 2.500). Es tracta d’un altre habitatge als Cortals d’Encamp i un al Tarter. Cap dels dos és d’una zona cara ni és d’alt standing. En aquest cas a 45,4 euros el metre quadrat.