Una piulada de Willyrex esdevé viral afirmant que a Andorra no et roben com a Espanya

Andorra la VellaEn una piulada a Twitter del 'youtuber' resident Willyrex ha esdevingut viral al respondre una publicació elogiant la Costa Brava amb fotografies "esteu obsessionats amb anar a Londres a emplenar PowerPoints quan la veritable clau de la felicitat és una esposa bonica, dos nens i això" (fent referència a la Costa Brava). Willyrex ha respost amb ironia sobre la fiscalitat a Espanya en comparació a Andorra "I la resta de l'any a Andorra. On no et robin, en tots els sentits..".

Aquesta resposta ha esdevingut viral i ha fet que Andorra sigui trending topic amb una àmplia discussió sobre els avantatges i desavantatges de residir al Principat, però també s'ha pogut veure al conegut youtuber resident discutint sobre si ha traït a Espanya per residir a Andorra, afirmant que ell ha pagat més impostos en pocs anys que alguns espanyols en tota la seva vida. Willyrex ha estat una persona molt interessada en l'economia i la política i sempre ha expressat el seu descontentament amb la fiscalitat del seu país. La piulada en tot just unes poques hores ja comptava amb més de 450.000 vistes i molts altres usuaris han començat a fer broma amb la resposta del 'youtuber'.