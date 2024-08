La població d'Andorra ha sumat 2.500 persones en un any

Andorra la VellaL'evolució de la població del Principat continua a un ritme alt i amb les dades de juliol es constata que s'ha arribat als 86.398 habitants quan dotze mesos abans s'estava en 83.990. Significa un increment de 2.500 persones. Percentualment és un 3%. L'increment es deu fonamentalment a què continua l'arribada d'immigració provinent de Sud-amèrica. De l'increment de ciutadans, el 60% correspon als originaris d'Argentina, Colòmbia i Perú. El quart país és el Brasil. D'altres com Xile, Bolívia, Uruguai o Equador registren increments molt menors. El pes d'Argentina és però molt gran. Si dos de cada tres nous residents venen de Sud-amèrica, més d'un de cada tres ve d'Argentina.

Concretament, la població argentina s'ha incrementat de 756 persones en els últims dotze mesos, per 438 la colombiana,270 la peruana i ja molt més lluny en 87 la brasilera. El total d'argentins a Andorra és de 3.125, per 1.202 colombians i 712 peruans. Entre els tres països ja superen els cinc mil residents, tenint en compte que fa un any eren uns 3.500.

S'ha de tenir en compte que dels 2.500 nous habitants, pràcticament 1.500 provenen d'Argentina, Colòmbia i Perú.