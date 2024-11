Pol Tarrés i Joan Verdú lideren una recollida d’aliments i productes per ajudar els afectats de la DANA a València

Andorra la VellaEls reconeguts esportistes Pol Tarrés, pilot de motorbike, i Joan Verdú, campió mundial d’esquí d’Andorra, han anunciat una campanya de recollida d’aliments i productes de primera necessitat per a les persones afectades pel devastador temporal DANA a València. La tempesta ha causat més de 200 morts i inundacions greus a la regió, deixant milers de persones en una situació d'extrema necessitat.

Tarrés i Verdú, compromesos amb aquesta causa solidària, es desplaçaran el pròxim 8 de novembre cap a València per entregar els recursos recollits a la comunitat afectada. "Hem preparat diversos combos i furgonetes per anar cap allà, necessiten productes molt concrets", ha afirmat Verdú, destacant la importància de mobilitzar ajudes que responguin a les necessitats específiques de les víctimes.

Material necessari per a la recollida: Els impulsors de la campanya han especificat una llista d'articles essencials per fer front a les tasques de neteja i ajudar les famílies afectades. Entre el material demanat es troben:

Botes d’aigua (de qualsevol número)

(de qualsevol número) Bombes d’aigua (falten més tot i disposar ja de quatre)

(falten més tot i disposar ja de quatre) Eines com pales, cubells, escombres industrials i rasclets

Llanternes i powerbanks

Guants de treball

Cinches i corretges d’amarre per material pesat

Productes d’higiene personal, com bolquers, compreses i medicaments bàsics

Punt de recollida a Andorra: La recollida de materials es farà el dijous, 7 de novembre, de 15:00 a 20:00 h, al pàrquing comunal Prada Casadet, ubicat on antigament es trobava la plaça de toros. Tarrés ha assegurat que “el poble valencià necessita productes molt concrets” i ha fet una crida a la solidaritat dels andorrans per recollir la màxima quantitat d’equipament possible per poder-lo fer arribar a les zones més afectades.

Els esportistes han posat en relleu la necessitat d’aquest suport logístic per facilitar les tasques de recuperació, recordant la gravetat de la situació a València i el paper que pot jugar la solidaritat andorrana en aquest moment tan crític.