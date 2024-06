Un polèmic aparcament de Menta encén les xarxes

Andorra la VellaUn vídeo compartit per Andorra Denuncia ha generat un intens debat a les xarxes socials sobre el respecte de les normes de circulació en zones de vianants per part d'un vehicle de l'empresa Menta. El vídeo mostra un cotxe de Menta circulant per una avinguda exclusiva per a vianants, fet que ha aixecat queixes entre els ciutadans.

La polèmica ha sorgit en un context ja controvertit, relacionat amb l'ús d'un aparcament per part de membres de seguretat, que també ha estat objecte de crítiques. Els usuaris de les xarxes socials han expressat la seva preocupació pel compliment de les normes de trànsit i la seguretat dels vianants en aquestes zones.