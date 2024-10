Polèmica per un anunci que lloga un pis "només a andorrans o catalans"

Andorra la VellaUn anunci de lloguer d'un pis a través de les xarxes socials ha aixecat una forta polèmica en ple debat sobre la situació del mercat de l'habitatge. En l'anunci s'indica que hi ha disponible un pis de lloguer a 650 euros, però amb la condició que els que optin siguin andorrans o catalans. Aquest condicionant ha aixecat crítiques per la presumpta discriminació. Es destaca que l'idioma que un parli, ja que els espanyols no catalans també estan exclosos, no pot ser el que determini si una persona pot o no llogar un habitatge. Aquesta situació ha provocat crítiques de racisme.