Polèmica per les traves fiscals a les donacions d'Andorra destinades a València

Andorra la VellaUn vídeo viral a les xarxes socials ha generat polèmica després de mostrar com un camió amb matrícula andorrana, carregat amb productes destinats als afectats per la DANA a València, va haver de pagar el 21% d'IVA per poder entrar al territori espanyol. Al vídeo, una jove, visiblement indignada, explica la situació: "Ens ha costat la vida, batallar, lluitar amb el maleït estat espanyol. Tot el que portem al camió ens han fet pagar els impostos de l'IVA, malgrat ser una donació. Ens ho han fet pagar tot per poder arribar a Catarroja i donar l'ajuda. És molt trist que hàgim pagat una fortuna per tot el que ens ha donat la gent d'Andorra per ajudar."

Segons les declaracions recollides, les mercaderies havien estat donades per empreses andorranes amb l'objectiu d'assistir els afectats per la catàstrofe climàtica. Tanmateix, les autoritats espanyoles haurien aplicat l'impost del 21% com si es tractés d'una operació comercial, fet que ha provocat crítiques generalitzades a les xarxes socials i en mitjans andorrans.

Andorrans a Catarroja IVA

El cas ha despertat la indignació de moltes persones, que consideren que les ajudes humanitàries haurien d’estar exemptes de qualsevol tributació. També s'ha obert un debat sobre si les regulacions actuals entre Andorra i Espanya contemplen excepcions per aquest tipus de situacions.

Des de Catarroja, on finalment es van lliurar les donacions, diverses entitats locals han agraït els esforços dels andorrans i han criticat la rigidesa administrativa que ha complicat l’arribada de l’ajuda.

Els fets se situen en un context marcat per la tragèdia de la DANA, que ha deixat un balanç tràgic de 227 morts, 219 d’ells a la Comunitat Valenciana, segons les últimes dades oficials del Govern espanyol. Segons el Centre d’Integració de Dades, més de la meitat de les víctimes mortals van ser trobades en espais tancats, especialment en cases i garatges, mentre que en espais oberts es van registrar morts a carrers, camps, i fins i tot en platges com El Saler i Pinedo. A més, 13 persones continuen desaparegudes. Aquesta catàstrofe climàtica, amb conseqüències devastadores, ha evidenciat la fragilitat de les infraestructures en situacions d’emergència i la urgència de canalitzar ajudes sense traves burocràtiques.