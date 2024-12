Andorra la VellaLa policia ha compartit a través de les xarxes un vídeo en el qual es mostra com una dona que tenia dificultats per a caminar i necessitava ajuda per arribar a temps a l'autobús ha estat ajudada per agents del cos. "Quan treballem al servei de les persones, els petits gestos també són importants", han assenyalat a la publicació d'X.

