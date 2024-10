La policia celebra el nomenament definitiu de nou agents

Andorra la VellaLa policia ha celebrat aquest divendres el jurament i nomenament definitiu dels agents de la promoció 57 amb una cerimònia que ha tingut lloc a la sala d’actes del despatx central, a l’edifici administratiu de l’Obac, a Escaldes-Engordany, i que ha estat presidida pel cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; la secretària general del Govern, Ester Fenoll, i el director del Departament de Policia, Bruno Lasne.

La promoció 57 està formada per nou agents, sis homes i tres dones, que han completat amb èxit la formació general inicial, basada en legislació penal, normativa administrativa, tir i tècniques d’intervenció policial, així com en l’aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits tant en el període de formació com durant l’any de prova, que van completar tot just fa unes setmanes.

Precisament, el fet que una tercera part del grup siguin dones fa que aquesta promoció es distingeixi de les anteriors. El director de la Policia les ha posat com a exemple per anar assolint la feminització del cos, un objectiu que ha tornat a posar de manifest en el discurs que ha pronunciat durant la cerimònia. “Hem d’aconseguir augmentar la presència de dones policies perquè sou molt necessàries en totes les unitats i vosaltres sou les nostres principals ambaixadores per anar caminant cap a una major incorporació de la dona al cos”.

En la seva al·locució, el director Lasne ha remarcat als membres de la nova promoció que “l’uniforme implica una gran responsabilitat i un gran deure amb la societat” . En aquest sentit, els ha encoratjat a viure la professió des de la vocació de servei públic amb “empatia, ponderació, generositat i treball en equip” per poder “estendre la mà a la ciutadania, ajudar les persones que més ho necessiten i afrontar situacions cada vegada més complexes”.

A la vocació i el compromís vers el país i les persones que hi viuen també s’hi ha referit el cap de Govern durant el seu parlament. Espot ha posat èmfasi en com la seguretat significa “acompanyar i ser a prop de la ciutadania” i, en aquesta línia, ha manifestat el ferm compromís del Govern en una qüestió que l’Executiu considera “especialment sensible i cabdal per al creixement del país, com ho són l’educació, els serveis socials, la sanitat i la cultura”.

Espot ha animat els agents a “treballar des del rigor i la responsabilitat, des de la paciència i la constància, sense perdre l’ideal de servei públic” per tal de “fer front als nous reptes i realitats socials que es produeixen en un món que canvia constantment”.

Actualment, el cos està integrat per 258 policies i la promoció 58, amb vuit agents, ja es troba en període de prova. Aquest mes d’octubre, les 24 persones que s’han presentat a la darrera convocatòria començaran el procés de selecció per cobrir onze places més.