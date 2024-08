Portes obertes fins al 30 de setembre per visitar les pintures murals de Sant Esteve

Andorra la VellaLes pintures murals de Sant Esteve ja es poden visitar. El Govern ha inaugurat aquest dimarts l'Espai Columba, després que s'hagin instal·lat les peces artístiques 'El bes de Judes' i 'La flagel·lació', que van arribar procedents de Barcelona la setmana passada. A l'acte hi ha estat present la família Bosch, els propietaris de les obres, i un dels germans, l'Enriqueta, ha explicat que quan les obres van marxar de casa seva van "sentir pena", però també ha comentat que tenien clar que "eren d'Andorra". El cap de govern Xavier Espot els ha agraït les negociacions i ha afirmat que "van ser molt transparents i ens ho van posar molt fàcil". Fins al 30 de setembre hi haurà portes obertes per poder-les visitar.

"Aquestes obres són una part indissoluble del nostre relat, per recordar i per ensenyar a les generacions futures d'on venim i com hem arribat a ser el que som. Cadascun dels elements que integren aquest patrimoni cultural és únic i insubstituïble i, per tant, té un valor incalculable per ell mateix i mereix la seva salvaguarda", ha destacat el cap de Govern, Xavier Espot, durant l'acte d'inauguració.

La ministra de Cultura, Mònica Bonell ha explicat que és una fita històrica. La titular del ministeri ha manifestat la importància del retorn,tot afirmant que la contemplació de les obres permetrà "explicar que en aquella època teníem pintures molt important i valuoses, per tant, hi havia aquests artistes que a les esglésies pintaven la història". La membra de l'equip de govern també ha volgut agrair a totes les persones implicades que han fet possible el retorn dels murals i també ha asseverat que "el Ministeri continuarà treballant per intentar recuperar el patrimoni que encara està fora d'Andorra", tot i que també ha deixat clar que de moment no hi ha cap operació en marxa.

Les obres van ser venudes l'any 1926 sota el permís del bisbe d'Urgell, Justí Guitart. Aquestes van estar en possessió de la família Bosch durant cent anys i cinc generacions. "Nosaltres els dèiem los romanicos i en les trobades familiars s'acabava amb una foto", ha exposat Enriqueta Bosch. Un cop el govern les va adquirir, van ser traslladades de Barcelona cap al país, just la setmana passada. Un fet que la família ha descrit com un moment trist, però alhora reconfortador. "Quan les obres van sortir per la porta ens va fer pena, va ser com una pessigada a l'estómac, però amb el meu germà sempre hem pensat que les pintures eren d'Andorra", ha afirmat Enriqueta Bosch, propietària de les obres fins a la setmana passada, que ha acabat afegint: "Les pensem anar a veure sovint".

Les pintures de Sant Esteve d'Andorra la Vella són un exemple únic al Principat, per la temàtica que representen i a l'estil emprat. Aquest es coneix com a estil 1200 i es caracteritza per un tractament de les formes més humanitzat, expressiu i carregat de moviment, que representa una transició entre el romànic i el gòtic. A més a més, la riquesa de les representacions es veu accentuada per un intent de crear profunditat i perspectiva per donar més solemnitat al conjunt.