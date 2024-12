Positiu per cocaïna del conductor del bus accidentat amb dos morts

Andorra la Vella“Les anàlisis toxicològiques realitzades a la seva persona ha revelat un positiu en benzoylecgonina (BZE) principal metabolitzador de la cocaïna el que permet presumir l’ús de cocaïna per part del conductor al voltant del temps al voltant del qual es va produir l’accident”. Així ha explicat la seu judicial de Marsella el resultat positiu per cocaïna del conductor de l’autocar espanyol sinistrat a Porté-Puymorens i que va provocar dues víctimes mortals i una trentena de ferits. Alguns encara estan en estat greu.

L’home es troba en estat greu i es troba imputat per homicidis involuntaris, ja que el positiu en cocaïna suposa un canvi important en la seva situació. El conductor s’hauria trobat amb un problema de frens, segons els testimonis, i va acabar fent ziga-zagues en el descens de la carretera de muntanya a Porté-Puymorens. Davant del risc d’acabar caient pel barranc, el conductor va decidir estimbar el bus contra el mur de pedra de la carretera per frenar el vehicle. L’impacte va destrossar tota la part del bus del costat del conductor i va provocar les dues defuncions i les desenes de ferits.

Evitar peatges

L’autocar provinent de l’Hospitalet del Llobregat havia portat prop d’una cinquantena de colombians al Pas de la Casa per a les compres del Black Friday. El retorn cap a Barcelona el van fer per la banda francesa i amb la instrucció d’evitar peatges perquè es tractava d’un viatge low cost.

Les autoritats franceses encara no han explicat quines són les causes de l’accident perquè s’ha estat fent la revisió tècnica al vehicle sinistrat. No es descartava ni el problema mecànic en els frens ni l’error humà.