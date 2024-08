Possible cas de discriminació a Sant Julià a una dona en cadira de rodes

Sant Julià de LòriaLa presidenta de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional Física, Agustina Grandvallet, ha denunciat públicament un cas de discriminació en un restaurant de Sant Julià de Lòria que l'afecta personalment.

Segons ha explicat a Andorra Televisió, el conflicte es va originar perquè no la va deixar entrar adduint que no hi havia lloc per a la seva cadira de rodes. Grandvallet es lamenta perquè sí que n'hi havia espai per a altres clients que anaven sense cadira de rodes. "Va ser una experiència surrealista. Em vaig quedar bloquejada. Menys mal que hi havia una persona amb mi que ho va veure perquè si no, podrien dir que és mentida".

La Federació de Persones amb Discapacitat, segons destaca Grandvallet, ha traslladat el cas al Govern i estudia emprendre accions perquè situacions així no es tornin a repetir.