Possible tramvia lleuger Sant Julià-Escaldes

Andorra la VellaEl secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assegurat que Govern apostarà per un tramvia urbà lleuger que aniria des de Sant Julià fins a Escaldes, passant per Andorra la Vella. Forné ha apuntat al programa d'RTVA 'La Clau' que hi haurà trams en què el giny anirà per un túnel i altres on conviurà amb els vehicles. La iniciativa és una resposta a les conclusions d'un estudi que es va treure a concurs. Una de les conclusions és que la millor modalitat de transport públic és aquesta. La idea és que es pugui plasmar amb uns plànols sectorials com es va fer un el seu moment amb les carreteres, segons ha exposat Forné.