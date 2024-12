Postals solidàries de Nadal de Caldea i Unicef

Andorra la VellaCaldea ha presentat una campanya solidària que impulsa conjuntament amb l'Unicef Andorra. Aquest Nadal, el centre termal proposa als seus contactes enviar una felicitació que 'flueixi' arreu del món, passant de persona a persona, a través d’una carta o un correu electrònic.

D’una banda, s’habilitarà una bústia a la botiga del centre perquè els clients puguin enviar la seva postal de Nadal als seus estimats per només 2 euros. En paral·lel, es crearà una 'landing page' al web de Caldea on l’usuari podrà personalitzar el seu missatge i enviar la postal digitalment.

Caldea aportarà una donació de 0,50 euros a l'Unicef Andorra per cada postal de paper enviada que, en el marc del 'Programa Aigua', es destinarà a la creació d’un eco-poble on s’utilitza l’energia solar per tractar l’aigua en centres mèdics i de salut. Aquesta acció tindrà vigència fins al 25 de desembre.