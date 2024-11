Un premi de 80.850 euros segellat a l'administració de loteria del carrer Doctor Nequi

Andorra la VellaEn el sorteig de la Bonoloto celebrat ahir va resultar premiada una butlleta que havia estat segellada a l’administració de loteria número dos, situada al carrer Doctor Nequi. El premi ha estat de 80.850 euros per als dos únics encertants de cinc números i el complementari. L’altra butlleta afortunada ha estat segellada a l’administració número dos de Gandia a València.

No hi ha hagut cap encertant dels sis números de la Bonoloto de dimecres. Per tant, els diners s’acumulen per al proper sorteig on el pot serà d’1.5 milions d’euros que podria ser per a un hipotètic únic encertant.