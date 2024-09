La premsa espanyola carrega contra Sánchez pel seu viatge privat a Andorra

Andorra la VellaL'estada de Pedro Sánchez i la seva dona Begoña Gómez a Andorra per veure algunes de les proves del mundial de BTT ha aixecat una pluja de crítiques al país veí. Els motius pels quals es posa en dubte la conveniència d'aquest viatge privat són diverses.

La més repetida és que el president espanyol ha marxat just en el moment en què hi ha una important crisi migratòria a Espanya amb la polèmica sobre el pla que té l'executiu espanyol per frenar la immigració il·legal.

El segon motiu de crítica és el desplegament de mitjans per al viatge. Va arribar en avió a la Seu i posteriorment en helicòpter a Soldeu i per desplaçar-se pel Principat s'utilitzen cotxes blindats que han estat portats des de Madrid. Al mateix temps també es posa damunt de la taula altres temes com els nou escortes que s'ha desplaçat i el fet que l'hotel on s'allotgen, l'Hermitage, és de luxe.