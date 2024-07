Preocupació de Comuns Sumar per l'augment dels talls de la telefonia i internet al Pallars

Andorra la VellaEl grup parlamentari de Comuns Sumar ha presentat una bateria de preguntes al Govern català en funcions per conèixer "si s’han preocupat" pels darrers problemes amb les connexions de telecomunicacions a l'Alt Pirineu i, concretament, al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. En el document, tal com recull Ràdio Seu, la formació demana a la Generalitat si ha contactat amb els habitants afectats i "si ha intercedit amb Movistar per revertir la situació". En aquest context, els "encoratja a prendre mesures de dissuasió de futures situacions semblants, amb l’obertura d’un expedient sancionador".

En un comunicat, els comuns han assegurat que arreu del Pallars la població "ja en sap prou d’aquestes mancances", perquè per exemple "des del mes de maig que es pateixen males connexions" i, més recentment, "des d’aquest dissabte passat hi ha 7 pobles de la Vall Fosca que estan sense telefonia, ni fixa ni mòbil". Els nuclis afectats són Mont-ros,

Pobellà, Paüls de Flamisell, Astell, Aguiró, Obeïx i la Plana de Mont-ros. A l'afectació als habitants hi afegeixen "la resta de la població" que a l'estiu arriba a la comarca per allotjar-se en segones residències, hotels o cases rurals, una situació en la qual se "saturen les ja deficitàries infraestructures".

Els representants de la formació a l’Alt Pirineu i Aran han reclamat "en primer lloc, que la companyia Movistar, empresa nascuda anys enrere gràcies a les infraestructures públiques, solucioni els problemes d’accés amb rapidesa". En segon lloc, "que tant ajuntaments com consells comarcals de les zones afectades assessorin tota la població per facilitar l’accés a les reclamacions contra les empreses per la manca de servei", ja sigui "tant per via amistosa com mitjançant les oficines de consum". Finalment, proposen "fer front comú per exigir de manera mancomunada unes infraestructures segures, fiables i en condicions òptimes".

Al mateix text, Comuns Sumar afirma que "l'Alt Pirineu i Aran és una vegueria abandonada", que pateix "manca d’inversions reiterada, tant de l'àmbit públic com del privat", si bé la circumscriuen només a "els darrers 10 anys". Unes mancances que, hi afegeixen, "provoquen desigualtats i agreugen cada cop més el problema de despoblació". El grup, que no té representació parlamentària a la demarcació de Lleida, apunta que actualment "no hi ha cap dubte que les telecomunicacions són un servei bàsic per a tota la població" perquè ja "en depenen la feina, l’oci i fins i tot l’accés a tràmits, estudis i serveis sanitaris". Per això, insten a acabar amb les "zones fosques" de cobertura i indiquen que, malgrat que l'accés a telefonia i fibra òptica ja està garantit arreu, en alguns pobles "el servei deixa molt a desitjar", amb "baixa qualitat, trucades que es tallen i velocitats reduïdes de connexió a internet", fins al punt que alguns pobles encara treballen amb el 3G, cosa que dificulta molt que s'hi pugui teletreballar.