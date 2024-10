Preocupació a França per la proliferació de societats que s'instal·len al Principat

Andorra la VellaMême si la principauté pyrénéenne tente de se défaire de sa réputation de paradis fiscal − elle a obtenu en 2010 sa sortie de la liste « grise » de l’OCDE et renoncé en 2016 à son secret bancaire −, elle demeure « l’eldorado des riches français ». Témoin ces sociétés de conseil en « optimisation fiscale », en « gestion de patrimoine », qui y ont pignon sur rue, et que l’on voit ici expliquer tranquillement comment « délocaliser » son argent sans forcément domicilier son entreprise en Andorre − « le beurre et l’argent du beurre, une obsession très franco-française », sourit une de ces conseillères. Sociétés fantômes, emplois fictifs, fausses factures, transporteurs anonymes de fonds… toute la panoplie est déployée par ces officines.

Aquest paràgraf d’un article de Le Monde de fa una setmana explicant un parell de casos de sospita de frau de societats franceses a través d’Andorra és un dels que s’han publicat a la premsa francesa en les últimes setmanes. Fins i tot algun reportatge d’investigació amb reporters d’incògnit.

Els comentaris indiquen la preocupació que hi ha a França per aquest gran augment del nombre de negocis que o es deslocalitzen o obren una societat a Andorra amb sospites en diferents casos de possibles societats instrumentals. Al mateix temps ha augmentat el nombre de gent benestant que demana residir al Principat. Fins al punt de qualificar el Principat com ‘el dorado des riches français’. El mitjà apunta a possibles fraus fiscals que acaben amb els diners a Andorra. El reportatge de LeMonde s’intitula « Fraude fiscale : ces milliards qui échappent à l’Etat… et aux Français »

Assessories amb gran nombre de clients

Fonts properes a assessories que es dediquen a la inversió estrangera han explicat que el fenomen que es viu amb França recorda el ‘boom’ que va tenir lloc amb Espanya. Mentre l’arribada des del sud de nous residents, negocis i societats ha baixat de forma molt important, ara toca al veí del sud. La gran càrrega fiscal i el nivell de taxes a les fortunes fa d’Andorra un lloc atractiu tributàriament.

La campanya que van fer múltiples assessories ‘venent’ a Espanya els avantatges de traslladar residència i negoci al Principat durant finals de l’any passat i el que portem del 2024 té lloc a França. La sensació que s’ha de frenar aquesta tendència per no acabar tenint problemes ha passat a formar part de les converses, segons aquesta font, entre professionals del sector.

Les mateixes fonts comenten que cal ser el màxim de curosos, tant des del sector com del control de Govern i dels bancs, per garantir que tot estigui sempre dins de la més estricta legalitat. Precisament, un altre mitjà francès parla d’assessors poc escrupulosos a Andorra que faciliten el frau.

la fraude à la TVA, permettant à certains chefs d’entreprise de détourner des millions d’euros. Le reportage conduit les téléspectateurs jusqu’à Andorre, où des conseillers fiscaux peu scrupuleux aident des clients fortunés à contourner les règles fiscales pour s’y installer sans encombre. Pour traquer ces délinquants en col blanc, l’émission suit les agents de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), qui traquent quotidiennement les fraudeurs, avec un accès exclusif aux coulisses de leurs opérations.