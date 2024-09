Es preveu que demà s'intensifiquin les precipitacions

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic ha emès un avís per a un dia marcat per precipitacions intermitents a tot el territori. Després de la pluja registrada a la matinada, un nou episodi de precipitacions tornarà a afectar les parròquies aviat. Tot i que durant la tarda les pluges es preveuen més disperses, els ciutadans han de preparar-se per a un dia amb condicions meteorològiques variables.

Segons les previsions, les precipitacions seran més intenses durant la jornada de demà, que es presenta com el dia amb més acumulació de pluja. Es recomana als residents i visitants que tinguin en compte aquestes condicions a l'hora de planificar les seves activitats a l'aire lliure.