Es preveu una vinyeta per l'ús de la xarxa viària per als vehicles dels turistes

Andorra la VellaEl projecte de llei que es preveu per a garantir un creixement sostenible inclou la implementació d’una taxa, en forma de vinyeta, que s’aplicaria als vehicles amb turistes que entrin a Andorra. L’objectiu és reduir la massificació turística que s’enfila prop dels deu milions de visitants durant l’any passat. L’executiu creu que s’està a prop del límit màxim de capacitat per garantir la sostenibilitat i que els recursos naturals siguin suficients.

La vinyeta es cobraria en concepte de l’ús de la xarxa viària del Principat d’Andorra com ja s’està fent a altres països europeus. El cost de la vinyeta és diferent a cada país i depèn del temps pel qual la compris. En general, és per a una setmana, un mes o un any i et dona dret a circular per les carreteres d’aquest país sense límit durant el període elegit. Per exemple, la vinyeta per circular per Eslovènia és de 15 euros per una setmana si és un turisme i 30 si es tracta d’una furgoneta.

El sistema que s’aplica és que es pot comprar en diferents punts com benzineres o comerços, però normalment només travessar la frontera del país, o el límit del punt on comença un territori, hi ha un punt de venda de la vinyeta. La policia controla els vehicles a les carreteres i imposa multes als vehicles ‘turístics’ que no porten el distintiu.

El sector turístic no s’oposa de forma majoritària perquè s’entén que la vinyeta és un inconvenient per aquells turistes que entren i surten del país el mateix dia, però no per als que pernocten. I aquests últims són el tipus de turista que es col mantenir i potenciar.