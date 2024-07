La previsió d'altes temperatures fa activar l'avís groc a tot el territori

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional informa que queda activat l'avís groc a tot el territori a causa de les elevades temperatures, que estan arribant també als Pirineus.

Protecció Civil, per la seva part, recomana seguir els consells més bàsics per a evitar perills derivats de l'onada de calor. És imprescindible hidratar-se amb freqüència, evitar les activitats esportives a l'aire lliure, protegir-se el cap del sol i desplaçar-se, sempre que sigui possible, per l'ombra. És capital també ajudar i estar pendent de les persones més vulnerables, especialment els infants i gent gran.