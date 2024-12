Previsió de nevades a tot el país entre dissabte i dilluns

Andorra la VellaLa gran nevada que tothom espera per poder engegar la temporada d'hivern amb força sembla que finalment és molt a prop. El Servei Meteorològic Nacional informa que les previsions de neu entre dissabte i dilluns ja semblen una realitat. Afectaria totes les cotes i comportaria una important acumulació al nord del país.

Les estacions d'esquí del país van dubtar fins a última hora sobre l'obertura de les pistes per aquest pont de la Puríssima, optant finalment per una obertura parcial. Ara només queda per saber quina serà finalment l'acumulació de neu, sense cap dubte clau de cara a les properes setmanes.