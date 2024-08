La primera convocatòria de pisos de lloguer assequible, al setembre

Andorra la VellaLa primera convocatòria per a optar a un pis de lloguer a preu assequible s'obrirà el 16 de setembre i serà la corresponent als quinze habitatges del Pas de la Casa. És previst que aquests habitatges estiguin adjudicats ja a mitjan mes d'octubre, tal com ha posat en relleu la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, ConxitaMarsol, que també ha anunciat alguns canvis en el reglament del registre de persones que volen optar al parc d'habitatges públics. Entre els canvis, que els joves de menys de 35 anys sense contracte es puguin inscriure, que la cessió sigui per cinc anys i no per tres com s'establia inicialment i que aquests habitatges hauran d'estar un 25% per sota del preu del mercat. Els preus dels habitatges aniran entre els 470 i els 825 en funció del nombre de metres quadrats o habitacions, que poden ser d'1, 2 o 3 habitacions. La mitjana del preu per metre quadrat és de 9,70 euros/m².

D'aquesta manera, els canvis que s'han fet al reglament, que Marsol ha tornat a incidir que és un document viu que s'anirà modificant en funció de les necessitats copsades, estableix que podran accedir als habitatges de preu assequible els joves de 35 anys o menys que desitgen emancipar-se de la llar familiar, les persones acollides per la família a conseqüència d'un procés de separació o divorci, o aquelles que viuen en establiments hotelers o allotjaments turístics de forma temporal o permanent.

A més, i com s'ha esmentat, també s'amplia la durada de la cessió dels pisos de tres a cinc anys, igualant-la així a la durada convencional d'un contracte de lloguer, i amb la corresponent pròrroga en cas que es mantinguin les circumstàncies per generar estabilitat en les persones adjudicatàries.

També s'estableix el procediment per determinar el preu assequible del parc públic d'habitatge i en aquest sentit es deixa clar que haurà de ser un 25% per sota del preu de mercat. La titular d'Habitatge ha recordat que aquest preu de mercat encara es desconeix, però també ha afegit que cada vegada es tenen més dades gràcies a la informació sobre els contractes de lloguer que els comuns van facilitant. En aquest sentit, ha recordat que encara falten per entrar-hi dades els comuns d'Andorra la Vella i Escaldes Engordany. En el cas del primer ha manifestat que li han comunicat que ho faran aviat "en un mes o un mes i mig", ja que ara com ara estan fent proves. I pel que fa al comú d'Escaldes-Engordany, Marsol ha manifestat que no ha tingut l'ocasió de parlar amb la cònsol major, Rosa Gili, però li dona un "vot de confiança" i s'ha mostrat convençuda que aviat donarà aquestes dades. Així, ha recordat la col·laboració entre administracions que empara la llei.

En cas que no es comptés amb informació per establir aquest preu de mercat quan s'hagués de posar al mercat el següent dels edificis, que serà el de Tobira (que s'espera que estigui enllestit cap a finals de setembre o principis d'octubre, amb la qual cosa es podrien adjudicar els pisos a finals d'any) es faria servir el preu "estadístic" que la ministra no ha volgut revelar, mostrant-se confiada que es podrà tenir la informació per fixar el preu de mercat. En el cas del primer dels edificis que surten al mercat, el del Pas, aquest preu no és necessari, ja que el conveni fixat amb el comú estableix el lloguer que es pot cobrar per aquests quinze immobles. La titular d'Habitatge ha desitjat que aquest edifici serveixi no només "per donar servei" a les persones del Pas sinó al país en general i s'ha mostrat convençuda que tindrà una bona acollida. El reglament també determina que per fixar el preu del lloguer es tindrà en compte, a més, els principis de sostenibilitat financera, que contempla, entre d'altres, els costos de la inversió del parc públic, o els costos de manteniment i de gestió i explotació.

Quant a les inscripcions al cens per optar a un dels habitatges a preu assequible, Marsol ha manifestat que un cop es compti amb dades més definitives es faran públiques i ha avançat, però que hi han inscrites "força persones" i que esperen poder donar resposta a la demanda, tenint en compte que a finals de legislatura es vol disposar d'un parc públic de 500 habitatges.

I més enllà de l'edifici del Pas i el de Tobira, Marsol ha remarcat que espera que abans de finals d'any també es pugui treure la convocatòria per al de Verge de Canòlich i Roureda de Sansa.