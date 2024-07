Un problema amb la vela podria ser la principal causa de l'accident del parapentista d'Igualada

Andorra la VellaTestimonis de l’accident del parapentista català de 34 anys que va morir per un accident en un salt des del mirador a Canillo apunten un problema a la vela de l’aparell com la causa del sinistre.

L’igualadí va morir divendres en l’aterratge quan va impactar amb un fanal després d’haver perdut el control del parapent. La policia continua investigant els fets i no s’ha acabat encara de determinar el punt de sortida del vol. Inicialment, s’havia establert que era el Roc del Quer, però no es descarta que sortís des de la zona de Racons. El difunt era fisioterapeuta i entrenador especialitzat en lesions esportives i alt rendiment, amb un estret lligam amb Canillo, on tenia una segona residència. Així ho recull ATV.

L’accident es va produir poc després de les 8 de la tarda, quan l’home va impactar amb el fanal en la fase d’aterratge. Els fets van ser presenciats per una dotació de bombers que circulava per la carretera, sent els primers a intervenir-hi. Tot i ser estabilitzat pels equips d’emergència, no va poder superar els politraumatismes a causa del fort cop .

Aquest matí de dissabte el grup de rescat de muntanya de la policia continuava amb la investigació dels fets i la zona encara presentava alguns signes de l’accident. Juntament amb la policia, personal del servei de circulació canillenc també era sobre el terreny i es procedia a canviar el fanal contra el qual la víctima va topar.