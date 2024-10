Procediment de divorci de 9 anys perquè la Batllia no el tramita

Andorra la VellaUn marit va presentar una demanda de separació el 2015 en què sol·licitava "la dissolució del règim econòmic matrimonial i l'assignació de l'ús del domicili conjugal, atès que ella l'havia abandonat, perquè ja disposava d'un altre habitatge". L'esposa es va oposar per escrit a aquestes peticions i "va sol·licitar la separació, l'assignació del domicili conjugal, l'ús del vehicle, una pensió d'indemnització de 5.000,00 € mensuals i una indemnització per treball de 446.561,60 €, que s'especificaria un cop coneguts els beneficis de la societat del cònjuge pels exercicis 2014 i 2015".

El juliol del 2015 ja estava tot presentat, però la Batllia no va tramitar la separació. Van passar set anys i la parella continuava casada oficialment. L'abril del 2022, la dona va entrar una acció jurídica per oficialitzar la separació. Com el cas no havia avançat, instava que "es tanqués aquesta fase del procediment i s'emplacés les parts per tal que presentessin les seves conclusions".

Sense notícies de la Batllia

Com la dona no va obtenir cap resposta, el 10 de maig del 2024, va insistir per escrit al batlle. Considerava que s'estava vulnerant el seu dret a una resolució judicial dins d'una durada raonable. Així que va portar el cas al Tribunal Constitucional. El TC ha acceptat a tràmit el recurs d'empara i haurà de decidir si s'ha d'indemnitzar als afectats i com fa per forçar la Batllia a què acabi aquest procediment de divorci.