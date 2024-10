Processen Ferrariman pels insults a Joao de Melo

Andorra la VellaLa batlle Stéphanie Garcia ha fet públic un aute en el qual es processa Francesc Xavier Caballol Lasso, conegut com a Ferrariman, “com a presumpte autor d’un delicte major de discriminació previst i penat a l’article 338.1 apartat b) del Codi Penal. A l’aute s’acorda la seva llibertat provisional i es decreta la responsabilitat civil del processat per raó d’aquesta causa.” La decisió de processar Ferrariman, de 49 anys, es va prendre al mes d’agost.

El fet que l’influencer andorrà ja fa mesos que viu fora del Principat fa que s’hagi de publicar al BOPA la notificació del seu processament ja que no se l’ha pogut localitzar. L’aute diu que es fa públic “als efectes de notificació a Francesc Xavier Caballol Lasso amb domicili desconegut i avui d’ignorat parador, es publica aquest edicte”.

Caballol ja no es va presentar a les dues convocatòries judicials per aquest cas al desembre de l’any passat i al juny d’enguany. Per tant, especialment quan es troba a l’hospital, difícilment compareixerà aquest cop.

Ferrariman va ser acusat pel membre del Partit Socialdemòcrata Joao de Melo de difamació i discriminació i la querella fou acceptada. En una discussió entre els dos a través de les xarxes, Caballol va qualificar de Melo com a “puto comunista” i va criticar que “portuguesos d’esquerres opinessin res sobre Andorra”, mentre que li recomanava “més treballar i menys criticar”.