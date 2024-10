Prohibeixen als duaners francesos perseguir cotxes de contrabandistes per seguretat

Andorra la VellaL’alcalde d’Ax-les-Thermes Dominique Fourcade ha assegurat que “vivim en un infern a l’RN20” pel perill del constant trànsit de contrabandistes de tabac. Al juliol, un home va perdre la vida després de ser atropellat per un cotxe amb contrabandistes que venia des d’Andorra fugint dels duaners. La persecució va acabar de forma tràgica després que els traficants de tabac se saltessin un control de carretera i s’iniciés una fugida a gran velocitat. Aquest drama ha derivat en la prohibició per als duaners francesos de perseguir cotxes de contrabandistes i evitar així possibles atropellaments durant les persecucions.

Fourcade també s’ha queixat de la gran quantitat de cotxes abandonats en el municipi. Els contrabandistes porten sempre vehicles molt vells i normalment sense números identificatius. Quan són perseguits, a vegades opten per deixar el cotxe i fugir a peu cap a la muntanya per escapar-se dels duaners. En altres ocasions, els cotxes diuen ‘prou’ i es queden en pana. I allà es queden.

Com no hi ha manera d’identificar el propietari, els vehicles abandonats es van portant a un dipòsit per posteriorment ser destruïts. Tot el procés suposa una important càrrega econòmica per a un ajuntament tan petit i amb escassos recursos. Fourcade reclama una solució per tots els inconvenients que creen els contrabandistes a l’Arieja.