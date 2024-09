Prohibit circular amb vehicles al Camí de Redort

Andorra la VellaEl Camí de Redort, corresponent a la xarxa de camins i senders de la parròquia d'Ordino, s'ha inclòs en la llista de camins amb circulació prohibida, segons una publicació d'aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Així doncs, la publicació detalla que, a través de l'ordinació que es va aprovar en el marc de la sessió de Consell de comú del dia 19 de setembre del 2024, es modifica l'article 9. 'Camins prohibits' per restringir la circulació de vehicles motoritzats en diversos camins de la parròquia ordinenca com: el Camí del Bony de les Neres, el Camí interparroquial del Tomb de les Neres, el Camí de Casamanya, el Camí vell del Coll d'Ordino, el Camí Ral, diversos trams des del pont del Prat de la Farga fins al Serrat, i de les Sobiranes fins a l'aparcament de la Canya de la Rabassa. També s'inclouen el tram del Mas d'en Soler de la Cortinada fins a les Mines de Llorts, el pas de motos de trial pel pont d'Arans fins al camí de l'Ensegur, el Camí Ral fins a l'asserradora de cal Nicolau, tots els camins de Tristaina, el Camí de Creussans, el Camí de la creu de Noral de Segudet als Aubells, i altres camins de la parròquia com el Comís Vell, Coma de Varilles, Coma del Mig, el Camí GR des d'Arans fins al coll de les Cases, l'estany de més avall de l'Angonella fins a la Serra de l'Avier, el Camí de Redort i les pistes del Camp de Neu d'Ordino-Arcalís durant la temporada d'estiu.

Ara bé, segons informa el text, l'accés motoritzat es permetrà als ramaders pel control del seu bestiar, sempre que es respectin els límits de velocitat. Els veïns també podran accedir a propietats privades de manera excepcional, i també es permetrà la circulació de vehicles en el context de la caça del porc fer per transportar caçadors i gossos. A més, les motocicletes de trial podran circular pel camí de Redort, i els treballadors del Camp de Neu d'Ordino-Arcalís també tindran accés autoritzat. La circulació, per altra banda, està prohibida dins del Parc natural de la vall de Sorteny, excepte en alguns casos especificats i per bicicletes des de la Canya de la Rabassa fins al refugi guardat Borda de Sorteny.