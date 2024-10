Projecte a Andorra la Vella per a la construcció de 50 pisos assequibles

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha cedit un terreny davant el Jovial per construir pisos a preu assequible. La concessió, tal com es confirma al BOPA, serà per a cinquanta anys, a més que s'estableix un preu mitjà per metre quadrat.

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, explica en declaracions a RTVA que es premiarà que hi hagi habitatges adaptats per a gent amb mobilitat reduïda, o també per a diferents "casuístiques socials".

Les empreses interessades en el projecte tindran fins a sis mesos per redactar un projecte, i un termini de dos anys i mig perquè els pisos estiguin construïts.