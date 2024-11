Prop de 250 controls de conducció realitzats a Andorra durant la setmana passada

Andorra la VellaLa policia d’Andorra ha informat sobre els resultats d’una campanya recent contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, que es va dur a terme la setmana passada amb l’objectiu de conscienciar la població i reduir els riscos a les carreteres. Durant l’operatiu, els agents van realitzar prop de 250 controls de conducció i van detenir 6 conductors, tres dels quals van estar implicats en accidents amb danys materials.

Els controls van tenir com a objectiu identificar i dissuadir comportaments de risc entre els conductors, posant un èmfasi especial en els efectes de l’alcohol i les drogues al volant. Aquesta acció forma part dels esforços continus de la policia andorrana per fomentar la seguretat viària i evitar incidents provocats per la conducció imprudent o sota influències que disminueixen la capacitat de reacció dels conductors.

La campanya es va realitzar en punts estratègics del territori, en dies i horaris amb alta afluència de vehicles, amb l’objectiu de captar conductors en situació de risc. Des de la policia es recorda la importància de la prudència i de conduir en condicions òptimes per garantir la seguretat de tots els usuaris de les vies.