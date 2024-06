Prop de 600 controls a l'última campanya policial de trànsit

Andorra la VellaLa Policia ha finalitzat la seva campanya de trànsit dirigida a motos, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, durant la qual han efectuat prop de 600 controls. Aquests controls han permès detectar més de 70 infraccions, principalment per excés de velocitat i per no respectar els senyals horitzontals. La campanya, que es va dur a terme per prevenir accidents i garantir la seguretat en el trànsit, va incloure controls en tot el territori del Principat. Aquestes accions han permès a la policia identificar i sancionar conductors que no respectaven les normes de circulació, especialment en relació amb la velocitat i els senyals de trànsit.